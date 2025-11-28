Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КАЮК – об интересе Шахтера к Оба: «Самое важное – развитие ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 14:29
540
0

КАЮК – об интересе Шахтера к Оба: «Самое важное – развитие ЛНЗ»

Генеральный директор «фиолетовых» заявил, что клуб не боится ухода Проспера Оба

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Нигерийский вингер ЛНЗ Проспер Оба проводит невероятный отрезок сезона в Украинской Премьер-лиге, что вызвало немало слухов о его возможном трансфере.

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк, эксклюзивно, для Sport.ua, рассказал о возможном трансфере нигерийца в Шахтер и объяснил, кто нашел для клуба легионера.

– Активно ходят слухи о том, что Проспер Оба подписал контракт с Шахтером. Это правда?

– Нет, эта информация недостоверна. В настоящее время Проспер Оба является игроком ФК ЛНЗ.

– Шахтер действительно интересуется игроком? Может, сможете открыть ширму: какие еще клубы выходили на вас с интересом к Обе?

– Да, интерес со стороны «Шахтера» действительно есть, и между клубами продолжаются переговоры. Также были контакты от европейских клубов, но названия я не разглашаю.

– Виталий Пономарев заявлял, что он не боится потерять Оба, ведь футбол – это рынок. Если Проспер таки покинет клуб зимой, это сильно скажется на команде? Как от этого выиграет клуб?

– Мы должны стратегически расти и думать о будущем. Интерес топового клуба к нашему игроку – это важный сигнал, что мы двигаемся в правильном направлении. Именно для этого мы и приглашаем молодых футболистов: чтобы они развивались, прогрессировали и приносили клубу спортивные и финансовые дивиденды.

Если так произойдет, что зимой Проспер покинет ЛНЗ, это не станет критическим ударом. Мы продолжим работать в том же направлении – развивать других игроков и строить конкурентную команду.

Скаутская работа в клубе проводится постоянно. Наш шеф-скаут Алексей Снижко качественно делает свое дело: именно он первым нашел Оба, добавил его в нашу базу и обратил внимание клуба на этого футболиста.

– Проспер – качественный легионер. Президент Динамо Игорь Суркис заявляет, что качественные легионеры не едут в Украину, а Шахтер покупает легионеров за десятки миллионов. Как вам удалось найти и уговорить молодого нигерийца приехать в Украину во время войны?

– Я не имею никакого отношения к подписанию Проспера Оба. Его приход в ЛНЗ – это результат работы нашего шеф-скаута Алексея Снижко, бывшего спортивного директора и руководства клуба.

– Существуют слухи, что переход Проспера – заслуга бывших менеджеров. В частности, экс-спортивного директора Евгения Тарасенко. Это действительно так?

– Сейчас многие хотят «повесить себе медали» и определить, кто имеет самую большую заслугу. Откровенно – мне это неинтересно. Для нас самое важное только одно: развитие клуба.

Да, определенная заслуга бывшего спортивного директора есть. Но, насколько мне известно, весомый вклад в появлении интереса к Просперу сыграл именно шеф-скаут ЛНЗ Алексей Снижко. Именно он первым нашел игрока, проанализировал его, добавил в нашу базу и дал профессиональную рекомендацию клубу. Дальше это уже было общее решение всего клуба.

На мой взгляд, это также большая заслуга Виталия Пономарева и тренерского штаба. Они адаптировали Проспера, дали ему доверие, открыли для нашего футбола и раскрыли сильные качества, которые сегодня привлекают внимание других клубов.

Когда я стал генеральным директором клуба, мы были в двух очках от зоны вылета и фактически стояли на грани Первой лиги. В такой ситуации ни один игрок не привлекал внимания других клубов – и мы это почувствовали летом, когда не было никакого предложения по футболистам.

Поэтому интерес к Просперу – это не о личных амбициях и не о том, кто хочет отнять больше заслуг. Это результат начала системной работы клуба, – сказал Каюк.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
