Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 ноября 2025, 18:40 | Обновлено 28 ноября 2025, 19:08
Забивает правой ногой

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Популярное испанское издание AS удивлено тому, как забивает форвард Жироны Владислав Ванат.

Журналисты заметили, что все четыре гола (три в чемпионате и один в Кубке Испании) нападающий сборной Украины забил правой ногой, хотя ударной является левая нога.

«Для Жироны сразу две хорошие новости. Во-первых, у команды снова есть форвард, который забивает, а во-вторых, он еще и непредсказуемый. Владислав в основном бьет левой ногой, но все четыре мяча за Жирону забил правой. И даже на презентации он сказал, что предпочитает бить левой ногой».

«После ухода Довбика регулярно забивал только Кристиан Стуани, но теперь есть Ванат, который стал основным центрфорвардом для Мичела. Очень большая поддержка для кризисной Жироны», – написали журналисты.

Правда, эксперты отметили, что в воскресенье Ваната и Жирону ждет очень тяжелый тест – в гости приедет Реал.

Жирона Владислав Ванат Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Сообщить об ошибке

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
