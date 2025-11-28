Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер Вереса: «Соглашаюсь с Шандруком. Это то, над чем должны работать»
Украина. Премьер лига
Лидер Вереса: «Соглашаюсь с Шандруком. Это то, над чем должны работать»

Валентин Горох считает, что «волкам» не хватает реализации

НК Верес. Валентин Горох

Голкипер ровенского Вереса Валентин Горох рассказал, чего не хватает ровенской команде в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги

– В чем видите резерв Вереса, какие игровые моменты следует усовершенствовать? К примеру, главный тренер Олег Шандрук говорит, что команде не хватает реализации.

– Соглашаюсь с тем, что нам нужно больше забивать. В современном футболе результат зависит от реализации. Мы создаем достаточно моментов, но не всегда доводим их до конца. Это то, над чем должны работать дальше, – сказал Горох.

В нынешнем сезоне Верес занимает 10-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

По теме:
Пенальти и автогол. Локомотив одержал победу над Левым Берегом-2
Верес обсудит новый контракт с ветераном клуба в декабре
Металлист пролонгировал контракт с автором невероятного гола в Первой лиге
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
