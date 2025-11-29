Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 07:53 |
14379
7

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

29 ноября 2025, 07:53 |
14379
7 Comments
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
ФК Динамо. Игорь Суркис

После ухода Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк. Об этом официально сообщил клуб.

По информации ТаТоТаке, Суркис предложил Костюку временно возглавить клуб сразу после поражения киевлян от «Омонии» – в телефонном разговоре. Предложение президента стало для наставника U19 неожиданным, но много времени на раздумья ему не дали.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

По теме:
Сабо назвал главную проблему Динамо: «Эти футболисты просто пропали»
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Руслан КОСТЫШИН: «Я не помню, чтобы Колос так доминировал когда-нибудь»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Суркис Игорь Костюк ТаТоТаке
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(140)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28 ноября 2025, 17:41 4
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил

Мацей Кендзьорек остается в столичном гранде

Динамо указало на дверь экс-тренеру Шовковского, который в клубе много лет
Футбол | 29 ноября 2025, 05:02 2
Динамо указало на дверь экс-тренеру Шовковского, который в клубе много лет
Динамо указало на дверь экс-тренеру Шовковского, который в клубе много лет

Михаил Михайлов также был уволен вместе с наставником киевлян

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28.11.2025, 07:56
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 28.11.2025, 19:45
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Шансы Шахтера на победу в ЛК выросли. Но фаворит турнира – Кристал Пэлас
Футбол | 28.11.2025, 23:13
Шансы Шахтера на победу в ЛК выросли. Но фаворит турнира – Кристал Пэлас
Шансы Шахтера на победу в ЛК выросли. Но фаворит турнира – Кристал Пэлас
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
тут немає нічого дивного, часто на місці в.о ставлять тренера з молодіжки
Ответить
+1
Александр Бондарь
Гнать жида.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
_ Moore
Попав Костюк... "Пропозиція Суркіса стала для нього несподіваною, але багато часу на роздуми йому не дали". Так само попав свого часу СаШо, коли мудеску ліг на операцію на коліні. А вже восени в 23-му вдруге СаШо нікуди було діватись...
Ответить
-1
Bulba_sumkin
Спивакоский, цыгавнюк и жекапусси пусть рулят) Они ведь лучше всех знают что делать с (недо)футбольной командой))) 
Ответить
-2
_ Moore
А хто такий Костюк - читайте в матеріалі "Плакати? Сміятись? Радіти?" на сайті Шурика в блогах   - гугліть
Ответить
-2
Популярные новости
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 12
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 77
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем