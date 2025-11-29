Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

После ухода Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк. Об этом официально сообщил клуб.

По информации ТаТоТаке, Суркис предложил Костюку временно возглавить клуб сразу после поражения киевлян от «Омонии» – в телефонном разговоре. Предложение президента стало для наставника U19 неожиданным, но много времени на раздумья ему не дали.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.