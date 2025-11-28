Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Украина. Премьер лига
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа

Марина Кутепова считает, что утро всегда хорошее

Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Instagram. Александр Шовковский и Марина Кутепова

В ночь с 27 на 28 ноября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Александра Шовковского.

На следующий день, утром, Марина Кутепова, жена Александра Шовковского, опубликовала Instagram-stories с обращением к подписчикам:

«Сегодня утро такое. Но утро всегда хорошее».

По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

ФОТО. Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа

Марина Кутепова Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига фото lifestyle
Комментарии 1
Spaceman
Ну і де ж звернення до підписантів? Ще одна тупа статєйка...
