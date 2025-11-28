Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Марина Кутепова считает, что утро всегда хорошее
В ночь с 27 на 28 ноября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Александра Шовковского.
На следующий день, утром, Марина Кутепова, жена Александра Шовковского, опубликовала Instagram-stories с обращением к подписчикам:
«Сегодня утро такое. Но утро всегда хорошее».
По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.
