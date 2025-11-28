В ночь с 27 на 28 ноября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Александра Шовковского.

На следующий день, утром, Марина Кутепова, жена Александра Шовковского, опубликовала Instagram-stories с обращением к подписчикам:

«Сегодня утро такое. Но утро всегда хорошее».

По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

ФОТО. Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа