В Ливерпуле приняли ключевое решение по Арне Слоту

Руководство «Ливерпуля» продолжает оказывать поддержку главному тренеру Арне Слоту, несмотря на серию неудачных результатов команды.

За последние 12 матчей «красные» потерпели 9 поражений.

Как передает издание Daily Mail, ссылаясь на источники, приближенные к клубу и нидерландскому специалисту, Слоту не угрожает увольнение. Ситуация не изменилась даже после разгромного поражения от ПСВ (1:4) в 5–м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 12–е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков после 12 сыгранных туров. В Лиге чемпионов команда идет 13–й, имея 9 баллов после 5 проведенных матчей.