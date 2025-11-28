Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
В Ливерпуле приняли ключевое решение по Арне Слоту

За последние 12 матчей красные потерпели 9 поражений

В Ливерпуле приняли ключевое решение по Арне Слоту
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Руководство «Ливерпуля» продолжает оказывать поддержку главному тренеру Арне Слоту, несмотря на серию неудачных результатов команды.

За последние 12 матчей «красные» потерпели 9 поражений.

Как передает издание Daily Mail, ссылаясь на источники, приближенные к клубу и нидерландскому специалисту, Слоту не угрожает увольнение. Ситуация не изменилась даже после разгромного поражения от ПСВ (1:4) в 5–м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 12–е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков после 12 сыгранных туров. В Лиге чемпионов команда идет 13–й, имея 9 баллов после 5 проведенных матчей.

По теме:
ФОТО. Вдова Жоты опубликовала новые трогательные снимки с мужем
ВИДЕО. 13-летний футболист Арсенала установил рекорд и вошел в историю
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Арне Слот Ливерпуль Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Daily Mail
