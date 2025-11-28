Егор НАЗАРИНА: «Самое главное, что мы победили»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал победу над ирландским «Шемроком» (2:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций.

– Как ты оцениваешь игру и результат матча?

– Самое главное, что мы победили. Достигли положительного результата и заработали три очка на выезде – это главное. Но, думаю, мы проанализируем эту игру, потому что были ошибки: могли выиграть 3:0 или 4:0, но пропустили – 2:1 и такая нервозность в конце матча. Но самое важное, что выиграли.

– «Шемрок» показал очень силовой и боевой футбол. Как ощущался этот оппонент там, на поле?

– Мне, если честно, была похожа игра на матч с «Абердином», когда мы играли на выезде. Такая же боевая команда, играют лонгболы, подборы – ну все, что мы ожидали от них.

– Расскажи о забитом тобой голе. Что стало ключевым в том эпизоде?

– Очень счастлив, что удалось забить и помочь команде выиграть. Пробил, как всегда, со штрафного, там рикошет немного помог – мяч залетел. Еще раз повторюсь, очень счастлив помочь команде победить.

– У «Шахтера» был еще один забитый гол, который, к сожалению, отменили. Как оцениваешь это решение?

– Я стоял как раз на линии и думаю тоже, что там был офсайд, к сожалению. Но забили бы третий гол – и все, игра закончена. Было бы 3:0, игра полностью под нашим контролем, но гол не засчитали, и соперник был где-то на подъеме после этого решения, в результате немного нас придавили и забили.

– Именно этот эпизод, возможно, и повлиял на то, что «Шемроку» удалось забить «Шахтеру»?

– Думаю, да. Но и наши ошибки привели к этому голу. И я считаю, что мы не должны допускать таких ошибок – мы должны контролировать игру, заканчивать ее 2:0 и оставлять ворота сухими.

– Но «Шахтер» приблизился к основной цели – войти в восьмерку лучших…

– Да, это наша цель, и мы будем все для этого делать. У нас еще два матча, у нас есть цель победить, поэтому будем делать все возможное, чтобы попасть в первую восьмерку.

– Огромное количество украинских болельщиков было на трибунах. Как ощущалась их поддержка? Что ты хочешь им сказать?

– Вы сказали «болельщики» – и у меня мурашки по коже. Действительно, было очень много наших людей на трибунах, приятно видеть их всегда. Я помню, мы играли в Шотландии, и тогда тоже было много наших болельщиков на трибунах. Здесь, наверное, полстадиона были украинцы. Очень приятно видеть наших людей и спасибо за поддержку – благодаря им мы победили.