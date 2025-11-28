В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
Олег Барков обратился к Андрею Шахову-младшему
Пресс-атташе донецкого «Шахтера» Олег Барков отреагировал на увольнение главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского, обратившись к пресс-атташе столичного клуба Андрею Шахову-младшему.
Олег Барков: «Тот вечер, когда не знаешь, за кого больше радоваться – за родной «Шахтер» или Андрея Шахова 😁».
Андрей Шахов: «Поздравляю с победой 🤝 Но я думал, что родной у тебя «Олимпик» 😂».
Олег Барков: «Это как первая любовь)».
Ранее Андрей Шахов был отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо» из-за конфликта Андрея Ярмоленко и Александра Шовковского.
