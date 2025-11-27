ВИДЕО. Перекладина, гол. Неофиту забил, Динамо снова пропустило от Омонии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 ноября 2025, 21:11 | Обновлено 27 ноября 2025, 21:33
Неофиту огорчил голкипера киевского клуба Руслана Нещерета во втором тайме

Getty Images/Global Images Ukraine. Неофиту

Кипрская «Омония» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 27 ноября, в матче четвертого тура Лиги конференций, который стартовал в 19:45.

Команды играют на стадионе GSP в Никосии. Главным арбитром поединка назначен Радослав Гидженов из Болгарии.

Во втором тайме подопечные Александра Шовковского пропустило второй мяч после точного удара кипрского нападающего Неофиту. 20-летний футболист разогнал атаку, которая завершилась забитым мячом.

Сначала Неофиту пробил в перекладину, но оказался первым на добивании и хладнокровно переиграл Руслана Нещерета.

Лига конференций
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
