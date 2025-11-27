Лига конференций27 ноября 2025, 16:59 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:24
На голову сильнее. Названо фаворита в матче Шемрок Роверс – Шахтер
Букмекеры верят в победу донецкой команды
27 ноября будет проведён матч четвёртого тура Лиги конференций между клубами «Шемрок Роверс» (Ирландия) и донецким «Шахтером» (Украина).
Примет матч еврокубка арена «Таллат Стэдиум» в Дублине. Главным арбитром назначен словацкий рефери Филип Глова.
В день игры букмекеры обновили коэффициенты и определили донецкий клуб фаворитом противостояния – 1.42. На победу хозяев дают 6.89, а ничья оценивается в 4.92.
Стартовый свисток в Ирландии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии 1
Шахтарю потрібно спокійно брати три очки
