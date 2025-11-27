Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На голову сильнее. Названо фаворита в матче Шемрок Роверс – Шахтер
Лига конференций
27 ноября 2025, 16:59 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:24
284
1

Букмекеры верят в победу донецкой команды

ФК Шахтер

27 ноября будет проведён матч четвёртого тура Лиги конференций между клубами «Шемрок Роверс» (Ирландия) и донецким «Шахтером» (Украина).

Примет матч еврокубка арена «Таллат Стэдиум» в Дублине. Главным арбитром назначен словацкий рефери Филип Глова.

В день игры букмекеры обновили коэффициенты и определили донецкий клуб фаворитом противостояния – 1.42. На победу хозяев дают 6.89, а ничья оценивается в 4.92.

Стартовый свисток в Ирландии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер букмекеры котировки букмекеров азарт Лига конференций
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Mark4854590
Шахтарю потрібно спокійно брати три очки
Ответить
-1
