На голову сильнее. Названо фаворита в матче Шемрок Роверс – Шахтер

27 ноября будет проведён матч четвёртого тура Лиги конференций между клубами «Шемрок Роверс» (Ирландия) и донецким «Шахтером» (Украина).

Примет матч еврокубка арена «Таллат Стэдиум» в Дублине. Главным арбитром назначен словацкий рефери Филип Глова.

В день игры букмекеры обновили коэффициенты и определили донецкий клуб фаворитом противостояния – 1.42. На победу хозяев дают 6.89, а ничья оценивается в 4.92.

Стартовый свисток в Ирландии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.