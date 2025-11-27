Андрей АНДРЕЙЧУК: «Мне важно расти и лично, и вместе с командой»

Первая часть сезона в Первой лиге подходит к концу. «Буковина» в поединке 18-го тура встретится с НК «Пробой». О подготовке к поединку рассказал форвард «Буковины» Андрей Андрейчук.

– Андрей, позади одна из последних тренировок «Буковины» в этом календарном году. Верится ли, что уже позади столь длительный путь летне-осенней части сезона?

– Честно говоря, не очень верится, потому что время пролетело очень быстро. Еще даже не до конца осознаю, что завершается первый круг. Но в то же время и рад, ведь видно, что ребята немного устали, в основном в эмоциональном плане. Поэтому отдых будет очень кстати и пойдет нам на пользу.

– На тренировке было много улыбок, атмосфера выглядела очень положительной. Это связано с тем, что предстоит последний матч года?

– Да, частично. Большинство ребят уже немного «без эмоций» из-за накопившейся усталости, поэтому эта неделя была направлена ​​на то, чтобы придать нам позитив. Плюс у нас очень хороший коллектив – можем пошутить друг над другом, поддержать, так что атмосфера действительно замечательная.

– В предыдущем матче ты забил решающий гол и помог команде одержать разгромную победу над «Агробизнесом». Как прокомментируешь свой удачный выход на замену и придает ли это силы перед заключительным поединком?

– Конечно, что добавляет! Я всегда, когда выхожу на поле, хочу помочь команде – это может быть гол, голевая передача или просто качественная работа для результата. Как нападающему, мне приятно забивать, но для меня важно расти и лично, и вместе с командой. Радуюсь, что мои действия принесли пользу и помогли одержать убедительную победу над соперником.

– Впереди – матч с «Пробоем», с которым в первом круге «Буковина» устроила настоящий голевой триллер, обыграв соперника со счетом 4:3. Вспомни тот поединок в Городенке и можно ли чего-нибудь подобного ожидать в субботнем матче?

– Тот матч был очень эмоциональным, особенно концовка. Мы не сыграли достаточно внимательно в отдельных эпизодах, потому и получился такой счет. Что ожидаю от субботнего поединка? Думаю, будет нечто подобное. Поле в такое время года – в плохом состоянии, поэтому не так легко строить комбинационную игру, да и борьбы ожидается многое. А «Пробой» в таком футболе чувствует себя более комфортно, они привыкли к этому стилю. Поэтому будет очень трудная игра. Но мы сделаем все, чтобы победить и утешить наших болельщиков победой! Мы очень рады видеть заполненные трибуны родного стадиона и всегда чувствуем их горячую поддержку. Приходите на стадион в субботу, чтобы поддержать нас в заключительном матче года! Давайте вместе завершим этот футбольный год с хорошим настроением и победным результатом!