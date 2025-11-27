Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНДРЕЙЧУК: «Мне важно расти и лично, и вместе с командой»
Украина. Первая лига
27 ноября 2025, 16:04 |
104
0

Андрей АНДРЕЙЧУК: «Мне важно расти и лично, и вместе с командой»

Нападающий «Буковины» поделился ожиданиями от последнего матча перед паузой

27 ноября 2025, 16:04 |
104
0
Андрей АНДРЕЙЧУК: «Мне важно расти и лично, и вместе с командой»
ФК Буковина. Андрей Андрейчук

Первая часть сезона в Первой лиге подходит к концу. «Буковина» в поединке 18-го тура встретится с НК «Пробой». О подготовке к поединку рассказал форвард «Буковины» Андрей Андрейчук.

– Андрей, позади одна из последних тренировок «Буковины» в этом календарном году. Верится ли, что уже позади столь длительный путь летне-осенней части сезона?

– Честно говоря, не очень верится, потому что время пролетело очень быстро. Еще даже не до конца осознаю, что завершается первый круг. Но в то же время и рад, ведь видно, что ребята немного устали, в основном в эмоциональном плане. Поэтому отдых будет очень кстати и пойдет нам на пользу.

– На тренировке было много улыбок, атмосфера выглядела очень положительной. Это связано с тем, что предстоит последний матч года?

– Да, частично. Большинство ребят уже немного «без эмоций» из-за накопившейся усталости, поэтому эта неделя была направлена ​​на то, чтобы придать нам позитив. Плюс у нас очень хороший коллектив – можем пошутить друг над другом, поддержать, так что атмосфера действительно замечательная.

– В предыдущем матче ты забил решающий гол и помог команде одержать разгромную победу над «Агробизнесом». Как прокомментируешь свой удачный выход на замену и придает ли это силы перед заключительным поединком?

– Конечно, что добавляет! Я всегда, когда выхожу на поле, хочу помочь команде – это может быть гол, голевая передача или просто качественная работа для результата. Как нападающему, мне приятно забивать, но для меня важно расти и лично, и вместе с командой. Радуюсь, что мои действия принесли пользу и помогли одержать убедительную победу над соперником.

– Впереди – матч с «Пробоем», с которым в первом круге «Буковина» устроила настоящий голевой триллер, обыграв соперника со счетом 4:3. Вспомни тот поединок в Городенке и можно ли чего-нибудь подобного ожидать в субботнем матче?

– Тот матч был очень эмоциональным, особенно концовка. Мы не сыграли достаточно внимательно в отдельных эпизодах, потому и получился такой счет. Что ожидаю от субботнего поединка? Думаю, будет нечто подобное. Поле в такое время года – в плохом состоянии, поэтому не так легко строить комбинационную игру, да и борьбы ожидается многое. А «Пробой» в таком футболе чувствует себя более комфортно, они привыкли к этому стилю. Поэтому будет очень трудная игра. Но мы сделаем все, чтобы победить и утешить наших болельщиков победой! Мы очень рады видеть заполненные трибуны родного стадиона и всегда чувствуем их горячую поддержку. Приходите на стадион в субботу, чтобы поддержать нас в заключительном матче года! Давайте вместе завершим этот футбольный год с хорошим настроением и победным результатом!

По теме:
Вице-чемпион УПЛ сменит тренера. Известно, кто будет новым коучем
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с нападающим
Легионер Шахтера: «Искренне надеюсь, что война закончится как можно скорее»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Пробой Городенка Андрей Андрейчук
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 27 ноября 2025, 07:54 1
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»

Авторитетный тренер раскритиковал «Динамо», но верит в победу киевлян в матче Лиги конференций

Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Футбол | 27 ноября 2025, 13:50 6
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны

Тренер, вероятно, продолжит карьеру в Азербайджане

На голову сильнее. Названо фаворита в матче Шэмрок Роверс – Шахтер
Футбол | 27.11.2025, 16:59
На голову сильнее. Названо фаворита в матче Шэмрок Роверс – Шахтер
На голову сильнее. Названо фаворита в матче Шэмрок Роверс – Шахтер
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Бокс | 27.11.2025, 05:05
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 7
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем