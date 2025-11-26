Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Екс-лидер клуба УПЛ пояснил, почему ушел в Первую лигу: «Я кайфую»
Украина. Первая лига
26 ноября 2025, 17:21 |
Виталий Дахновский ныне выступает за «Буковину»

ФК Буковина. Виталий Дахновский

Украинский вингер Виталий Дахновский объяснил, почему решил сменить клубную прописку, перебравшись из расположения ровенского Вереса в Буковину.

– Я сейчас кайфую от футбола. Я сейчас вообще в другой футбол играю, чем прежде все годы в «Вересе». Я провел хорошие годы в Вересе, но сейчас у меня, наверное, лучший сезон, я надеюсь.

Для меня не стояли финансовые условия на первом месте, потому что я точно не пришел сюда из-за финансовых условий, потому что у меня такая же зарплата, как была в Вересе. И люди все думают, что я пришел из-за финансов, но на самом деле это не так.

Я наверняка сделал правильный шаг для себя. Для меня нужны были новые вызовы, потому что в Вересе уже 5 лет, это как в теплой ванне. Я принял для себя новый вызов и сейчас я счастлив. Я считаю, что я правильно сделал.

– Персона Щищенко – это был какой-то определенный X-фактор для тебя?

– Да. Я поговорил с ребятами, работавшими с Юрьевичем: как он работает, как он относится к своей работе. Мне все рассказали о нем только хорошие и положительные отзывы. Я поговорил с женой, посоветовался, и в принципе принял для себя такое решение, – сказал Дахновский.

В нынешнем сезоне Буковина возглавляет турнирную таблицу Первой лиги Украины, имея в своем активе 45 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
