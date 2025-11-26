Капитан Буковины пояснил, как изменился клуб с приходом Шищенко

Капитан черновицкой Буковины Богдан Бойчук рассказал об атмосфере в команде. Футболист расхвалил главного тренера команды Сергея Шищенко.

«Атмосфера очень классная. Нет, как раньше было, пешком за каждый момент, когда ты ошибаешься, сразу чувствуешь, что тренер обижается. А сейчас все что хочешь, то и делаешь.

Сергей Шищенко не ограничивает футбольное поле. Потому мне очень комфортно. Я думаю, что всем в нашей команде очень комфортно, атмосфера классная, прежде всего, отношение. Когда к тебе так относятся, ты себя чувствуешь по-другому на футбольном поле.

Я с такими не работал тренерами, мне кажется, чтобы так относились к футболистам. И вообще атмосфера классная. Везде есть грань, что мы не садимся на голову и чувствуем, когда можно, когда нельзя», – сказал Бойчук.

В нынешнем сезоне Буковина возглавляет турнирную таблицу Первой лиги Украины, имея в своем активе 45 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.