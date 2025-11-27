Экс-игрок Динамо стал чемпионом Бразилии в своем первом сезоне в клубе
Карлос де Пена отпраздновал триумф с «Коритибой» в Серии В
Бывший игрок киевского «Динамо» Карлос де Пена стал чемпионом второй лиги Бразилии в составе «Коритибы».
Команда вместе с уругвайцем завоевала золотые награды в заключительном, 38-м туре.
За результатом последнего матча «Коритиба» минимально обыграла «Амазонас» в гостях (2:1) и сохранила первое место в таблице.
В дебютном сезоне за бразильский клуб Карлос провел 29 матчей, совершил два ассиста и забил один гол.
Напомним, что уругвайский футболист выступал за «Динамо» с 2019 по 2022 год. На его счету 102 матча за киевский клуб, в которых он забил 19 мячей и отдал 19 результативных передач.
Вместе с «бело-синими» Карлос выиграл два Кубка Украины, два Суперкубка Украины и одно национальное чемпионство в сезоне 2020/21.
Серия В. 38-й тур, 23 ноября
«Амазонас» – «Коритиба» – 1:2
Голы: Силва, 50 – Гомес, 39, Кастильо, 44
Турнирная таблица:
O CORITIBA É CAMPEÃO BRASILEIRO! 🏆💚— Coritiba (@Coritiba) November 23, 2025
Vencemos o Amazonas, fora de casa, e, depois de 38 rodadas, podemos soltar o grito: 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 CAMPEÕES!
Foi com muita luta, raça e suor derramado. Nossos objetivos foram alcançados.
𝐔𝐦 𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐬𝐨𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨𝐮 𝐚 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐡𝐚𝐫 𝐧𝐨… pic.twitter.com/R6uwp5Y79j
E hoje podemos dizer mais uma vez: 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐭𝐢𝐛𝐚 𝐞́ 𝐂𝐨𝐫𝐢𝐭𝐢𝐛𝐚 !— Coritiba (@Coritiba) November 23, 2025
Cruzamos o país, enfrentamos quilômetros, desafios e pressões. Fomos ao Norte do Brasil para trazer este título para Curitiba. É assim que honramos nossa história e nosso hino. Mostramos, mais uma vez,… pic.twitter.com/6UAiCRYwgv
CORITIBA CAMPEÃO DO POVO— Coritiba (@Coritiba) November 23, 2025
ALEGRIA DO MEU CORAÇÃO! 💚🏆
🎥 Gabriel Thá | Coritiba #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/2uJrycIEe2
