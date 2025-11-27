Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
27 ноября 2025, 23:14 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:21
Экс-игрок Динамо стал чемпионом Бразилии в своем первом сезоне в клубе

Карлос де Пена отпраздновал триумф с «Коритибой» в Серии В

ФК Коритиба. Карлос де Пена

Бывший игрок киевского «Динамо» Карлос де Пена стал чемпионом второй лиги Бразилии в составе «Коритибы».

Команда вместе с уругвайцем завоевала золотые награды в заключительном, 38-м туре.

За результатом последнего матча «Коритиба» минимально обыграла «Амазонас» в гостях (2:1) и сохранила первое место в таблице.

В дебютном сезоне за бразильский клуб Карлос провел 29 матчей, совершил два ассиста и забил один гол.

Напомним, что уругвайский футболист выступал за «Динамо» с 2019 по 2022 год. На его счету 102 матча за киевский клуб, в которых он забил 19 мячей и отдал 19 результативных передач.

Вместе с «бело-синими» Карлос выиграл два Кубка Украины, два Суперкубка Украины и одно национальное чемпионство в сезоне 2020/21.

Серия В. 38-й тур, 23 ноября

«Амазонас» – «Коритиба» – 1:2

Голы: Силва, 50 – Гомес, 39, Кастильо, 44

Турнирная таблица:

Карлос де Пена чемпионат Бразилии по футболу Коритиба Динамо Киев
