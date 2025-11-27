Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Астон Вилла
27.11.2025 19:45 - : -
Янг Бойз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
27 ноября 2025, 12:10 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:11
52
0

Астон Вилла – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 27 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

27 ноября 2025, 12:10 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:11
52
0
Астон Вилла – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

27 ноября, в рамках очередного тура основного раунда Лиги Европы, между собой сыграют Астон Вилла и Янг Бойз. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Астон Вилла

Английский клуб с великой историей приучает снова всех, что они играют в еврокубках, в этом году они пробились в Лигу Европы, где имеют неплохие шансы взять титул. Бирмингемцы неплохо идут в еврокубках, одержав 3 победы при одном поражении, что позволяет занимать шестую строчку в общей турнирной таблице. Команда обыграла дома Болонью – 1:0, в гостях Фейеноорд – 2:0, единственное поражение было от Гоу Эхед Иглз в гостях – 1:2, в последнем туре была победа на своем поле над Маккаби Тель-Авив 2:0.

Чемпионат подопечные Эмери начали слабо, но 6 побед в 7 встречах позволили взлететь на текущее четвертое место АПЛ. В последнем туре Астон Вилла обыграла в гостях Лидс – 2:1, дублем отметился Морган Роджерс. Не сыграет из-за повреждения Мингс, под вопросом Гарсия и Онана.

Янг Бойз

Швейцарский гранд в этом сезоне Лиги Европы играет с переменным успехом, на счету команды две победы и столько же поражений. В первом туре провалились дома против Панатинаикоса – 1:4, потом в гостях обыграли Стяуа – 2:0, в третьем матче была домашняя победа над Лудогорцем – 3:2. Свой последний матч команда проиграла, и снова греческому клубу, на этот раз ПАОКу на выезде – 0:4, но с шестой минуты пришлось играть в меньшинстве. Пока клуб идет на 22-й строчке, так что нельзя себя чувствовать в безопасности.

На внутренней арене Янг Бойз идет на втором месте, отставание от лидера составляет шесть очков. Пропустят предстоящий матч из-за повреждений Конте и Фернандеш, будет отбывать дисквалификацию Гигович.

Личные встречи

Клубы в прошлом сезоне пересекались в рамках основного этапа Лиги чемпионов, тогда Астон Вилла одержала уверенную выездную победу со счетом 3:0.

Прогноз

Особой интриги от этого матча не ждут, ведь Астон Вилла выше классом и сыграет на своем поле.

Английские клубы часто не выкладываются в еврокубках, если речь идет не о Лиге чемпионов. Думаю, Эмери настроит правильно своих ребят. Рискну предположить, что встреча будет результативной, поэтому поставлю на тотал больше 3,5 голов за 1,99.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
27 ноября 2025 -
19:45
Янг Бойз
Тотал больше 3.5 1.99 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Порту – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лилль – Динамо Загреб. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Астон Вилла Янг Бойз Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Футбол | 27 ноября 2025, 08:14 3
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций

Виталий Кварцяный предрек украинской команде фантастический путь в евротурнире

Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером
Футбол | 27 ноября 2025, 12:49 0
Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером
Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером

Украинский специалист ожидает увидеть победу команды Арды Турана

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26.11.2025, 20:07
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 1
Футбол
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем