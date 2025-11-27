Астон Вилла – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

27 ноября, в рамках очередного тура основного раунда Лиги Европы, между собой сыграют Астон Вилла и Янг Бойз. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Астон Вилла

Английский клуб с великой историей приучает снова всех, что они играют в еврокубках, в этом году они пробились в Лигу Европы, где имеют неплохие шансы взять титул. Бирмингемцы неплохо идут в еврокубках, одержав 3 победы при одном поражении, что позволяет занимать шестую строчку в общей турнирной таблице. Команда обыграла дома Болонью – 1:0, в гостях Фейеноорд – 2:0, единственное поражение было от Гоу Эхед Иглз в гостях – 1:2, в последнем туре была победа на своем поле над Маккаби Тель-Авив 2:0.

Чемпионат подопечные Эмери начали слабо, но 6 побед в 7 встречах позволили взлететь на текущее четвертое место АПЛ. В последнем туре Астон Вилла обыграла в гостях Лидс – 2:1, дублем отметился Морган Роджерс. Не сыграет из-за повреждения Мингс, под вопросом Гарсия и Онана.

Янг Бойз

Швейцарский гранд в этом сезоне Лиги Европы играет с переменным успехом, на счету команды две победы и столько же поражений. В первом туре провалились дома против Панатинаикоса – 1:4, потом в гостях обыграли Стяуа – 2:0, в третьем матче была домашняя победа над Лудогорцем – 3:2. Свой последний матч команда проиграла, и снова греческому клубу, на этот раз ПАОКу на выезде – 0:4, но с шестой минуты пришлось играть в меньшинстве. Пока клуб идет на 22-й строчке, так что нельзя себя чувствовать в безопасности.

На внутренней арене Янг Бойз идет на втором месте, отставание от лидера составляет шесть очков. Пропустят предстоящий матч из-за повреждений Конте и Фернандеш, будет отбывать дисквалификацию Гигович.

Личные встречи

Клубы в прошлом сезоне пересекались в рамках основного этапа Лиги чемпионов, тогда Астон Вилла одержала уверенную выездную победу со счетом 3:0.

Прогноз

Особой интриги от этого матча не ждут, ведь Астон Вилла выше классом и сыграет на своем поле.

Английские клубы часто не выкладываются в еврокубках, если речь идет не о Лиге чемпионов. Думаю, Эмери настроит правильно своих ребят. Рискну предположить, что встреча будет результативной, поэтому поставлю на тотал больше 3,5 голов за 1,99.