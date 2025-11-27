Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе – 6-й бомбардир в истории ЛЧ. Впереди 3 из 5 также играли за Реал
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 10:36 |
Мбаппе – 6-й бомбардир в истории ЛЧ. Впереди 3 из 5 также играли за Реал

Вспомним десятку лучших снайперов в турнире

27 ноября 2025, 10:36
Мбаппе – 6-й бомбардир в истории ЛЧ. Впереди 3 из 5 также играли за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, забив 4 мяча в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса, довел количество голов в турнире до 64.

Французский форвард расположился на 6 месте в истории ЛЧ.

Интересным фактом является то, что впереди Мбаппе находятся три футболиста, которые также играли за Реал: Криштиану Роналду (140), Карим Бензема (90) и Рауль (71).

Также в топ-5 входят Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (105).

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 105 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 64 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
  • 54 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 50 – Тьерри Анри (Франция)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
