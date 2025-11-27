Мбаппе – 6-й бомбардир в истории ЛЧ. Впереди 3 из 5 также играли за Реал
Вспомним десятку лучших снайперов в турнире
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, забив 4 мяча в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Олимпиакоса, довел количество голов в турнире до 64.
Французский форвард расположился на 6 месте в истории ЛЧ.
Интересным фактом является то, что впереди Мбаппе находятся три футболиста, которые также играли за Реал: Криштиану Роналду (140), Карим Бензема (90) и Рауль (71).
Также в топ-5 входят Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (105).
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 105 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 64 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
- 54 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
Goleadores históricos Champions League 👇— Only Stats (@TheGoatStats) November 26, 2025
1️⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 140
2️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 129
3️⃣ Lewandowski 🇵🇱 105
4️⃣ Karim Benzema 🇫🇷 90
5️⃣ Raúl 🇪🇸 71
6️⃣ KYLIAN MBAPPE 🇫🇷 64 🆕
7️⃣ Thomas Müller 🇩🇪 57
8️⃣ Van Nistelrooy 🇳🇱 56
9️⃣ Erling Haaland 🇳🇴 54
🔟 Thierry Henry 🇫🇷 50… pic.twitter.com/fbTGThe4Tv
