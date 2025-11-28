Алонсо нашел виновных в трех пропущенных голах в ЛЧ. Досталось Лунину?

26 ноября состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26 между «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом». Поединок принимал стадион «Караискакис» в Пирее, где команды показали результативный и напряженный футбол.

После драматического хода встречи именно «Реал» сумел вырвать победу, одолев соперника со счетом 4:3.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо раскритиковал защитные действия команды, обвинив их в пропущенных голах. Так, в случае с первым пропущенным голом наставник особо выделил ошибки Феде Вальверде и Орельена Чуамени, которые пассивно сыграли в моменте и позволили сопернику слишком легко комбинировать у штрафной.

«Снова то же самое, мы не может позволить себе так играть», — сказал Алонсо.

Ворота «Реала» в этом матче защищал Андрей Лунин, который впервые защищал ворота команды в этом сезоне.