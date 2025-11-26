Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: Динамо будет тяжело, команды из Кипра играют в агрессивный футбол
Лига конференций
26 ноября 2025, 22:19
«Шахтер» отправился в Британию за победой, считает Николай Цымбал

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

27 ноября представители Украины – «Шахтер» и «Динамо» проведут очередные поединки в основном раунде Лиги конференций, соответственно, с ирландским ФК «Шемрок Роверс» и кипрской «Омонией».

Украинский тренер Николай Цымбал, возглавлявший не только отечественные клубы, но и Кипра, в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил шансы наших команд на международной арене:

– На мой взгляд, фавориты в этих противостояниях – «Омония» и «Шахтер». Когда работал на Кипре, то часто посещал не только матчи с участием «Омонии», но и «Пафоса», который тогда возглавлял норвежец Хеннинг Берг – нынешний наставник визави киевлян. Мне очень импонировал агрессивный стиль этих команд. Заточенность на атаку вообще свойственна участникам чемпионата Кипра, который по уровню подготовки участников выше, чем УПЛ. Это можно объяснить тем, что на Кипре выступает немало квалифицированных легионеров.

– Чем отличается та же «Омония» среди кипрских команд?

– Они стараются контролировать мяч, славятся активностью на флангах, использованием разрезных передач. Мне очень нравится тренерская философия Берга – прославленного в прошлом защитника английского клуба «Манчестер Юнайтед». Поэтому динамовцам нужно быть, прежде всего, внимательными возле своих владений, не пренебрегать подстраховкой.

– Кого бы вы выделили среди футболистов «Омонии»?

– Мне импонирует игра нападающих Вилли Самеду и Муамера Танковича. Они оба, если в ударе, могут самостоятельно решить судьбу противостояния.

– Какой результат в Никосии будет для динамовцев положительным?

– Если не проиграют, то будет хорошо. Особенно если учесть последние кадровые потери киевлян.

– Теперь о еще одном нашем представителе – «Шахтере», который снова отправился на очень важный поединок в Британию.

– Убежден, что матч с футболистами ирландского клуба «Шэмрок Роверс» будет напоминать по «сценарию» тот, что «горняки» недавно проводили с шотландским «Абердином». Снова будет много борьбы, ведь британцы не уступают в единоборствах на своем поле. Меня немного беспокоит, что в 13 туре Премьер-лиги «горняки» легко разбили «Оболонь» и не дойдет ли дело до недооценки следующего оппонента?

Но поскольку чемпионат Украины и Лига конференций это разные турниры, поэтому и настрой должен быть максимальным. Хотя я склоняюсь к тому, что «горняки» не будут «забрасывать соперника шапками», а более высокое индивидуальное мастерство поможет им записать в свой актив очередные три очка.

По теме:
Омония – Динамо. Текстовая трансляция матча
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Омония – один из наибольших клубов Кипра»
В битве за выживание с Рухом у Александрии будут кадровые потери
