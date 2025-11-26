Ноттингем Форест

Ноттингем – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч начнется 27 ноября в 22:00 по Киеву
В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ноттингемом» и «Мальме». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Ноттингем
«Лесники» в текущем сезоне совсем нестабильны – во всех планах. Хотя после назначения Шона Дайча результаты пошли вверх, ведь за 4 последние игры клуб ни разу не проиграл. После 12 туров Премьер-лиги на счету «Ноттингема» есть 12 очков, позволяющих занимать 16-ю строчку, опережая зону вылета на 1 балл. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала против «Свонси».
В Лиге Европы англичане переиграли «Порту», потерпели поражение против «Митьюлланда» и сыграли вничью с «Бетисом» и «Штурмом». Благодаря 5-м баллам «Форест» и занимает 23-ю позицию общей таблицы.
Мальме
Сезон чемпионата для команды завершился еще в начале ноября. По его итогам «Мальме» занял 6-е место турнирной таблицы, имея на счету 49 баллов. От зоны еврокубков клуб отстал всего на 3 очка, а вот от лидера – на 26.
В Лиге Европы шведы проиграли «Лудогорцу», «Виктории Пльзень» и «Панатинаикосу», а свой единственный балл команда набрала благодаря ничьей против «Динамо Загреб». Благодаря таким результатам «Мальме» занимает 33-ю строчку общей таблицы соревнований.
Личные встречи
В XXI веке коллективы не встречались в очных играх.
Интересные факты
- «Мальме» победил лишь в 1 из 4 последних выездных поединков.
- В последних 3-х играх «Ноттингем» пропустил всего 1 гол, а забил 6.
- Только в 1/4 последних поединков «Ноттингема» было забито менее 3 голов.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.
