Ноттингем Форест

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 ноября 2025, 20:55 | Обновлено 26 ноября 2025, 21:02
Ноттингем – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 27 ноября в 22:00 по Киеву

ФК Ноттингем

В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ноттингемом» и «Мальме». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ноттингем

«Лесники» в текущем сезоне совсем нестабильны – во всех планах. Хотя после назначения Шона Дайча результаты пошли вверх, ведь за 4 последние игры клуб ни разу не проиграл. После 12 туров Премьер-лиги на счету «Ноттингема» есть 12 очков, позволяющих занимать 16-ю строчку, опережая зону вылета на 1 балл. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала против «Свонси».

В Лиге Европы англичане переиграли «Порту», ​​потерпели поражение против «Митьюлланда» и сыграли вничью с «Бетисом» и «Штурмом». Благодаря 5-м баллам «Форест» и занимает 23-ю позицию общей таблицы.

Мальме

Сезон чемпионата для команды завершился еще в начале ноября. По его итогам «Мальме» занял 6-е место турнирной таблицы, имея на счету 49 баллов. От зоны еврокубков клуб отстал всего на 3 очка, а вот от лидера – на 26.

В Лиге Европы шведы проиграли «Лудогорцу», «Виктории Пльзень» и «Панатинаикосу», а свой единственный балл команда набрала благодаря ничьей против «Динамо Загреб». Благодаря таким результатам «Мальме» занимает 33-ю строчку общей таблицы соревнований.

Личные встречи

В XXI веке коллективы не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Мальме» победил лишь в 1 из 4 последних выездных поединков.
  • В последних 3-х играх «Ноттингем» пропустил всего 1 гол, а забил 6.
  • Только в 1/4 последних поединков «Ноттингема» было забито менее 3 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
