В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги Европы между Маккаби Тель-Авив и Лионом. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Маккаби Тель-Авив

Довольно нестабильно смотрится действующий чемпион Израиля в текущем сезоне. За 10 игр национального чемпионата команде удалось набрать 23 очка, позволяющих занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Хапоэля», на данный момент составляет 2 очка.

Единственный зачетный пункт в Лиге Европы израильтяне добыли в борьбе благодаря ничьей с «ПАОКом» в 1-м туре. Другие поединки против «Динамо Загреб», «Митьюлланда» и «Астон Виллы» команда проиграла. Такие результаты позволяют «Маккаби» находиться на 34 месте таблицы.

Лион

В столь же нестабильной форме находится и французский коллектив, особенно в последних играх. Тем не менее, после 13 туров Лиги 1 на его счету есть 21 зачетный пункт, что позволяет занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от лидеров уже достаточно ощутимо – 9 баллов.

В Лиге Европы «Лион» победил «Утрехт», «Зальцбург» и «Базель», однако потерпел поражение в недавней игре против «Бетиса». С 9-ю очками на балансе клуб занимает 7-ю позицию таблицы турнира.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Лиона» продолжается уже 5 игр подряд. На счету команды 3 ничьих и 2 поражения.

За 4 тура Лиги Европы «Маккаби» пропустил 8 голов – 3-й худший результат среди всех команд.

«Лион» не побеждает на выезде уже 5 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.86.