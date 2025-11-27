Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маккаби Тель-Авив – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
27.11.2025 22:00 - : -
Лион
27 ноября 2025, 10:25 |
Маккаби Тель-Авив – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 27 ноября в 22:00 по Киеву

Маккаби Тель-Авив – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Лион

В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги Европы между Маккаби Тель-Авив и Лионом. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Маккаби Тель-Авив

Довольно нестабильно смотрится действующий чемпион Израиля в текущем сезоне. За 10 игр национального чемпионата команде удалось набрать 23 очка, позволяющих занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Хапоэля», на данный момент составляет 2 очка.

Единственный зачетный пункт в Лиге Европы израильтяне добыли в борьбе благодаря ничьей с «ПАОКом» в 1-м туре. Другие поединки против «Динамо Загреб», «Митьюлланда» и «Астон Виллы» команда проиграла. Такие результаты позволяют «Маккаби» находиться на 34 месте таблицы.

Лион

В столь же нестабильной форме находится и французский коллектив, особенно в последних играх. Тем не менее, после 13 туров Лиги 1 на его счету есть 21 зачетный пункт, что позволяет занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от лидеров уже достаточно ощутимо – 9 баллов.

В Лиге Европы «Лион» победил «Утрехт», «Зальцбург» и «Базель», однако потерпел поражение в недавней игре против «Бетиса». С 9-ю очками на балансе клуб занимает 7-ю позицию таблицы турнира.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Лиона» продолжается уже 5 игр подряд. На счету команды 3 ничьих и 2 поражения.
  • За 4 тура Лиги Европы «Маккаби» пропустил 8 голов – 3-й худший результат среди всех команд.
  • «Лион» не побеждает на выезде уже 5 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.86.

Маккаби Тель-Авив
27 ноября 2025 -
22:00
Лион
Тотал больше 2.5 1.86
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
