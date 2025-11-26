Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Омония – Динамо Киев
Лига конференций
26 ноября 2025, 22:22 |
1460
0

Встреча четвертого тура еврокубка пройдет 27 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Омония – Динамо Киев
Коллаж Sport.ua

27 ноября киевское Динамо проведет выездной матчи четвертого тура Лиги конференций 2025/26 против Омонии из Кипра.

Встреча состоится на арене GSP Стэдиум в городе Никосия. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет болгарский рефери Радослав Гидженов.

Наставниками коллективов являются Хеннинг Берг (Омония) и Александр Шовковский (Динамо).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.33 для Омонии и 3.11 для Динамо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Динамо Киев Омония Омония - Динамо где смотреть Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
