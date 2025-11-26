27 ноября киевское Динамо проведет выездной матчи четвертого тура Лиги конференций 2025/26 против Омонии из Кипра.

Встреча состоится на арене GSP Стэдиум в городе Никосия. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет болгарский рефери Радослав Гидженов.

Наставниками коллективов являются Хеннинг Берг (Омония) и Александр Шовковский (Динамо).

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Омония – Динамо Киев

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

