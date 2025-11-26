Экс-игрок Омонии предупредил Динамо перед матчем в Лиге конференций

Бывший игрок киевского «Динамо» и «Омонии» Роман Безус назвал наиболее опасных игроков в составе кипрской команды, которая сыграет против «бело-синих» в Лиге конференций 27 ноября.

– Кто лидер «Омонии», и кого следует опасаться киевлянам?

– Прежде всего, это черногорский атакующий полузащитник Стеван Йоветич, который имеет за плечами опыт выступлений в таких командах, как «Фиорентина», «Интер», «Севилья», «Манчестер Сити». Он является капитаном своей сборной, за которую провел около 100 поединков.

Да, Стеван является возрастным футболистом, но технически он по-прежнему силен, может отдать хороший пас. Иногда его используют как нападающего.

Также я бы обратил внимание на марокканского форварда Райана Ммаэ, которого подписали в нынешнем сезоне. Это физически сильный игрок. Есть хороший защитник Сену Кулибали.

А открытием сезона я бы назвал креативного бразильского атакующего хава Эвандро. Для всех осталось загадкой, как «Омонии» в текущем сезоне удалось подписать одного из лидеров «Пафоса» Муамера Танковича. Это тоже технически очень сильный исполнитель.

Я уже назвал почти полсостава (улыбается – прим). Это опять же говорит о том, что в «Омонии» качественные игроки. Понятно, что игра может сложиться по-разному, но в любом случае «Динамо» будет очень сложно, – считает Безус, который также играл и за «Омонию».