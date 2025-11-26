Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Диего Симеоне: «У них невероятный состав»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от игры с «Интером»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера»:

«Интер» – это команда, которая играет очень хорошо, команда с характером и четкой атакующей схемой. У них невероятный состав. В матче против «Милана» на выходных они доминировали на протяжении всего матча, имели моменты для взятия ворот и могли выиграть. В Лиге чемпионов их результаты говорят сами за себя.

Нам, как всегда, нужна поддержка наших болельщиков. Они являются залогом нашего успеха на домашнем стадионе. Они знают, что являются важной силой. Мы с нетерпением ждем их, как всегда».

Матч «Атлетико» – «Интер» состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Источник: УЕФА
