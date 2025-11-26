Впечатляющая серия. Челси более 5 лет не играет со счетом 0:0 в еврокубках

25 ноября «Челси» в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов разгромил «Барселону» со счетом 3:0.

Голами в матче отметились Кунде (автогол), Эстевао и Делап.

Лондонцы продлили свою серию без нулевых ничьих в еврокубках до 53 матчей. В последний раз матч «синих» в европейском турнире завершился со счетом 0:0 в октябре 2020 года, когда они дома в рамках группового этапа Лиги чемпионов встречались с «Севильей».

После пяти сыгранных матчей «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, имея в активе 10 очков.

Следующий матч в этом турнире лондонцы проведут 9 декабря в 22:00, когда в итальянском Бергамо встретятся с «Аталантой».

