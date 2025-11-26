Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реакция Флика и Марески на матч Челси – Барселона
Лига чемпионов
ВИДЕО. Реакция Флика и Марески на матч Челси – Барселона

Лондонский коллектив добыл победу со счетом 3:0

ВИДЕО. Реакция Флика и Марески на матч Челси – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Лондонский «Челси» уверенно обыграл каталонскую «Барселону» в пятом туре основного раунда Лиги чемпионов 2025/26, не встретив серьезного сопротивления – 3:0.

К радости нейтральных болельщиков команды начали игру, обмениваясь атаками. «Челси» забил быстрый гол на 4-й минуте: Энцо Фернандес отправил мяч в ворота гостей, однако гол не засчитали из-за игры рукой Фофана. «Барселона» ответила опасным моментом оставшегося никем не прикрытого в центре штрафного соперника Феррана Торреса, но его удар прошел мимо правой штанги.

Игроки «Челси» продолжали давить на ворота гостей и к середине тайма дважды забили, но первый гол Энцо Фернандеса снова отменили из-за офсайда. Уже через несколько минут мяч снова оказался в сетке ворот «Барселоны», и на этот раз хозяева смогли по-настоящему отпраздновать гол. Кукурелья совершил прострел в штрафную, где Нету пытался перехватить передачу, но мяч запутался в ногах защитников «Барселоны» и от Кунде влетел в ворота.

В концовке тайма «Барселона» осталась в меньшинстве: сначала Араухо получил желтую карточку за разговоры с арбитром, а через несколько минут фол на Кукурелье принес ему красную.

Второй тайм начался с двух голов хозяев, но снова засчитали только один. Мяч Андрея Сантоса отменили из-за офсайда, а через короткое время Эстевао оформил настоящий шедевр: пройдя по правому флангу, обойдя нескольких защитников и пробив голкипера «Барселоны» с острого угла.

Финальную точку в матче поставил вышедший на замену Лиам Делап: получив передачу от Энцо Фернандеса, он с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот. После удаления «Барселона» на поле ничего не показала, а «Челси» полностью контролировал матч.

В следующем туре Лиги чемпионов «Челси» отправляется в Италию на выезд в «Аталанту», а «Барселона» будет принимать дома франкфуртский «Айнтрахт».

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Ханса-Дитера Флика и Энцо Марески.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
