Нико КОВАЧ: «Первый гол был очень важным»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» (4:0) в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Первый гол был очень важным. Это, конечно, сыграло нам на руку, как и пенальти и красная карточка, последовавшие за ним. Но мы были сосредоточены на протяжении всех 90 минут сегодня, не пропустили ни одного гола и, по моему мнению, полностью заслужили победу».

Также результат матча прокомментировали игроки «шмелей».

Юлиан Брандт:

«Перед перерывом у нас было несколько хороших моментов, и первый гол, конечно, был очень важен. После перерыва мы играли лучше и забили голы. Иногда против сильных соперников бывает трудно, но это часть игры. Победы над такими топовыми командами никогда не бывают заранее предрешенными».

Сэру Гирасси:

«Я очень рад получить награду лучшему игроку матча — это всегда приятное признание. Но самое главное, что мы сегодня выиграли. Мы очень упорно работали и боролись за каждый гол. Теперь у нас хорошие позиции для продолжения сезона в лиге».