Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 10:07
Коуч решил уйти из клуба УПЛ. Все решил разговор с президентом

Сергей Шищенко рассказал об уходе из «Оболони»

ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Украинский специалист Сергей Шищенко, ныне возглавляющий Буковину, объяснил, почему ушел из расположения киевской Оболони. Коуч рассказал о разговоре с президентом «Оболони».

– Оболонь, если посмотреть вашу ситуацию там, казалось, что вы нашли команду, где у вас полностью верят, где у вас есть полный карт-бланш, и все выходит довольно симпатично. Но вы ушли. Когда наступил тот момент, когда появилось понимание, что вы расходитесь разными путями? Как непростым было это решение?

– Конечно, ко мне там очень классно относились. Очень помогали всему, что я просил делать, что нам было нужно. Всё было на высоком уровне. Там действительно властвует семейная атмосфера – и на стадионе, и в клубе.

Точка ухода наступила, наверное, тогда, когда у многих ребят заканчивались контракты, и мы говорили с ними о продлении. Какие они желают условия. Когда я услышал, что президент не готов повышать условия большинства игроков, я спросил: «Куда же мы тогда двигаемся? Зачем? Просто играть? Не вылететь из УПЛ и быть в конце таблицы? Этого я не желаю. Я работал бы и с игроками, которые были, но я понимал, что мой собственный прогресс в таком случае остановится.

На тот момент было единственное предложение – от Александрии. Позже появилась Буковина. Решение было непростым, тяжелым, ведь я прекрасно отдавал себе отчет, что Оболонь дала мне возможность продолжить работу в УПЛ.

– Вы вернули себе уверенность в Оболони?

– Наверное, да. Я ведь понимал риски в своей карьере. После работы в Полесье, где мы вывели команду в еврокубки, я возглавил находящийся на последнем месте коллектив. Это был очень большой риск. Но я был уверен, что мы справимся. Я верил в свои способности. Я действительно был уверен. Первые мои слова были, что мы на 100% выберемся из этой ситуации. Так и случилось, – сказал Шищенко.

Летом Сергей Шищенко не продлил контракт с киевской Оболонью, покинув пост главного тренера. В настоящее время коуч возглавляет черновицкую Буковину, с которой находится на верхушке турнирной таблицы Первой лиги Украины.

