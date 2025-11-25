Молодежные турниры25 ноября 2025, 23:14 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:17
ВИДЕО. Динамо U-19 провело финальную тренировку перед матчем ЮЛУ
Игра Юношеской лиги УЕФА против Хиберниана пройдет в Польше
25 ноября 2025, 23:14 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:17
Команда «Динамо» U-19 завершила подготовку к матчу 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА.
Первый матч «Динамо» U-19 – «Хиберниан» U-19 состоится 26 ноября в польском городе Стальова Воля на стадионе «Сталь».
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
На матче будет работать судейская бригада из Исландии. Главный арбитр – Хельги Микаэль Йонассон.
