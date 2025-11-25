Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Динамо U-19 провело финальную тренировку перед матчем ЮЛУ
Молодежные турниры
25 ноября 2025, 23:14
ВИДЕО. Динамо U-19 провело финальную тренировку перед матчем ЮЛУ

Игра Юношеской лиги УЕФА против Хиберниана пройдет в Польше

ФК Динамо U-19

Команда «Динамо» U-19 завершила подготовку к матчу 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА.

Первый матч «Динамо» U-19 – «Хиберниан» U-19 состоится 26 ноября в польском городе Стальова Воля на стадионе «Сталь».

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

На матче будет работать судейская бригада из Исландии. Главный арбитр – Хельги Микаэль Йонассон.

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
