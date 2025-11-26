Лунин может повлиять на дальнейшую судьбу Алонсо в мадридском Реале

Известный испанский тренер Хаби Алонсо может остаться без работы.

По информации El Chiringuito, поражение от «Олимпиакоса» может серьезно поставить под угрозу работу баскского тренера в «Реале». Неудача может выбить «Реал» из топ-8 группового этапа Лиги чемпионов и повлечь за собой серьезные решения руководства.

В раздевалке также чувствуется напряжение: жесты некоторых игроков, в частности Винисиуса, только усиливают слухи об испорченных отношениях с тренером.

Отметим, что ворота «Реала» в этом матче будет защищать украинец Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа не попал в заявку на матч из-за болезни.