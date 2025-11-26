Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 ноября 2025, 18:47 | Обновлено 26 ноября 2025, 20:03
Лунин может повлиять на дальнейшую судьбу Алонсо в мадридском Реале

В случае поражения от «Олимпиакоса» тренера могут уволить

Лунин может повлиять на дальнейшую судьбу Алонсо в мадридском Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Известный испанский тренер Хаби Алонсо может остаться без работы.

По информации El Chiringuito, поражение от «Олимпиакоса» может серьезно поставить под угрозу работу баскского тренера в «Реале». Неудача может выбить «Реал» из топ-8 группового этапа Лиги чемпионов и повлечь за собой серьезные решения руководства.

В раздевалке также чувствуется напряжение: жесты некоторых игроков, в частности Винисиуса, только усиливают слухи об испорченных отношениях с тренером.

Отметим, что ворота «Реала» в этом матче будет защищать украинец Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа не попал в заявку на матч из-за болезни.

По теме:
Обамеянг благодаря дублю в ворота Ньюкасла ворвался в топ-10 рейтинга ЛЧ
Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 26 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Копенгаген – Кайрат, Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олимпиакос Пирей Хаби Алонсо Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов отставка
Дмитрий Олийченко Источник: Realmadridexclusivo
vbrjkf
Давай, Луня - жги...!
ALM
Тобто Вінні шось нашепче Лунтяю на вушко, він пропустить пару голів, Реал програє, Алонсо звільнять.
