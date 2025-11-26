Лунин может повлиять на дальнейшую судьбу Алонсо в мадридском Реале
В случае поражения от «Олимпиакоса» тренера могут уволить
Известный испанский тренер Хаби Алонсо может остаться без работы.
По информации El Chiringuito, поражение от «Олимпиакоса» может серьезно поставить под угрозу работу баскского тренера в «Реале». Неудача может выбить «Реал» из топ-8 группового этапа Лиги чемпионов и повлечь за собой серьезные решения руководства.
В раздевалке также чувствуется напряжение: жесты некоторых игроков, в частности Винисиуса, только усиливают слухи об испорченных отношениях с тренером.
Отметим, что ворота «Реала» в этом матче будет защищать украинец Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа не попал в заявку на матч из-за болезни.
