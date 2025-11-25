ВИДЕО. Перед матчем Челси и Барселоны по трибунам бегал дикий зверь
Лиса пыталась найти выход из «Стэмфорд Бридж»
25 ноября на одной из трибун «Стэмфорд Бридж» за час до матча Лиги чемпионов был замечен дикий зверь.
Перед поединком между «Челси» и «Барселоной» болельщики засняли лису между рядами, которая пыталась выбраться со стадиона.
Хорошо, что арена была пустой, и животное могло спокойно передвигаться в поисках выхода.
Матч между лондонцами и каталонцами начнется в 22:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Перед матчем Челси и Барселоны по трибунам бегал дикий зверь
There's a fox loose at Stamford Bridge ahead of Chelsea v Barcelona! 🦊😅 pic.twitter.com/d3QxYkPNq8— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марио Александрис, Ефстатиос Лефтакис и Георгиос Пантелидис покинули «Кривбасс»
Клуб увольнять тренера не собирается