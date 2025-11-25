Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Перед матчем Челси и Барселоны по трибунам бегал дикий зверь
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 21:57 | Обновлено 25 ноября 2025, 21:58
415
0

ВИДЕО. Перед матчем Челси и Барселоны по трибунам бегал дикий зверь

Лиса пыталась найти выход из «Стэмфорд Бридж»

25 ноября 2025, 21:57 | Обновлено 25 ноября 2025, 21:58
415
0
ВИДЕО. Перед матчем Челси и Барселоны по трибунам бегал дикий зверь
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября на одной из трибун «Стэмфорд Бридж» за час до матча Лиги чемпионов был замечен дикий зверь.

Перед поединком между «Челси» и «Барселоной» болельщики засняли лису между рядами, которая пыталась выбраться со стадиона.

Хорошо, что арена была пустой, и животное могло спокойно передвигаться в поисках выхода.

Матч между лондонцами и каталонцами начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Перед матчем Челси и Барселоны по трибунам бегал дикий зверь

По теме:
Звездные нападающие Арсенала пропустят матч с Баварией
ВИДЕО. Третий все же засчитали. Автогол: как Челси таки забил Барселоне
Челси – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона Челси Лига чемпионов видео Стэмфорд Бридж Челси - Барселона
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с тремя иностранными специалистами
Футбол | 25 ноября 2025, 20:03 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с тремя иностранными специалистами
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с тремя иностранными специалистами

Марио Александрис, Ефстатиос Лефтакис и Георгиос Пантелидис покинули «Кривбасс»

Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»
Футбол | 25 ноября 2025, 17:02 9
Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»
Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»

Клуб увольнять тренера не собирается

Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Бокс | 25.11.2025, 00:34
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25.11.2025, 08:47
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 4
Бокс
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем