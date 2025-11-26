Саленко назвал игроков Динамо, виновных в катастрофе в игре с Колосом

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко нашел виновников поражения киевлян от «Колоса», выделив защиту и нападение команды.

«В командных действиях. Хозяева грамотно защищались и отлично использовали свои возможности для взятия ворот. У киевлян с уходом Ваната нет качественного нападающего. Из-за травм не было Шапаренко и Ярмоленко, и игра динамовцев в атаке была никакой. Я уже не говорю об обороне, которая напоминала проходной двор», – сказал Саленко.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.