Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саленко назвал игроков Динамо, виновных в катастрофе в игре с Колосом
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 02:02 |
235
0

Саленко назвал игроков Динамо, виновных в катастрофе в игре с Колосом

Киевляне проиграли 1:2

26 ноября 2025, 02:02 |
235
0
Саленко назвал игроков Динамо, виновных в катастрофе в игре с Колосом
ФК Динамо. Олег Саленко

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко нашел виновников поражения киевлян от «Колоса», выделив защиту и нападение команды.

«В командных действиях. Хозяева грамотно защищались и отлично использовали свои возможности для взятия ворот. У киевлян с уходом Ваната нет качественного нападающего. Из-за травм не было Шапаренко и Ярмоленко, и игра динамовцев в атаке была никакой. Я уже не говорю об обороне, которая напоминала проходной двор», – сказал Саленко.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

По теме:
Иностранный клуб намерен подписать защитника Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Динамо U-19 провело финальную тренировку перед матчем ЮЛУ
Летом вернется чемпионат Украины U-21. Будет особенность с расписанием
Динамо Киев Игорь Суркис Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 25 ноября 2025, 10:52 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Предварительный финал ЛЧ, испытание для Барсы, несложные оппоненты для наших

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25 ноября 2025, 09:59 4
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику

Британец хочет организовать трилогию

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Один из самых востребованных украинцев отреагировал на слухи о трансфере
Футбол | 26.11.2025, 02:32
Один из самых востребованных украинцев отреагировал на слухи о трансфере
Один из самых востребованных украинцев отреагировал на слухи о трансфере
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Футзал | 25.11.2025, 20:37
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
24.11.2025, 04:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 11
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем