ФОТО. Wealth Magazine показал, кто дороже: Месси или Роналду

Социальные сети снова стали полем битвы между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

На этот раз – не за «Золотой мяч» и не за голы, а за статус самого высокооплачиваемого селебрити в Instagram.

Wealth Magazine опубликовал новый рейтинг самых дорогих звезд Instagram, и на вершине снова сошлись Месси и Роналду. Выглядит рейтинг следующим образом:

1) Криштиану Роналду – 668 млн подписчиков, $3.4 млн за рекламный пост; 2) Лионель Месси – 509 млн, $2.7 млн; 3) Селена Гомес – 416 млн, $2.5 млн; 4) Кайли Дженнер – 392 млн, $2.3 млн; 5) Двейн Джонсон – 391 млн, $2.3 млн; 6) Ариана Гранде – 373 млн, $2.2 млн; 7) Ким Кардашьян – 354 млн, $2.1 млн; 8) Бейонсе – 308 млн, $1.9 млн.