  4. ФОТО. Wealth Magazine показал, кто дороже: Месси или Роналду
25 ноября 2025, 02:15 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:34
ФОТО. Wealth Magazine показал, кто дороже: Месси или Роналду

Битва Месси и Роналду продолжается...

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Социальные сети снова стали полем битвы между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

На этот раз – не за «Золотой мяч» и не за голы, а за статус самого высокооплачиваемого селебрити в Instagram.

Wealth Magazine опубликовал новый рейтинг самых дорогих звезд Instagram, и на вершине снова сошлись Месси и Роналду. Выглядит рейтинг следующим образом:

1) Криштиану Роналду – 668 млн подписчиков, $3.4 млн за рекламный пост; 2) Лионель Месси – 509 млн, $2.7 млн; 3) Селена Гомес – 416 млн, $2.5 млн; 4) Кайли Дженнер – 392 млн, $2.3 млн; 5) Двейн Джонсон – 391 млн, $2.3 млн; 6) Ариана Гранде – 373 млн, $2.2 млн; 7) Ким Кардашьян – 354 млн, $2.1 млн; 8) Бейонсе – 308 млн, $1.9 млн.

ФОТО. Дочь легенды Динамо опубликовала снимок с Шапаренко
ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня
ВИДЕО. Вратарь Барсы попробовал себя в новой профессии. Всем понравилось
фото Лионель Месси Криштиану Роналду бизнес lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Spaceman
Ніфіга не поняв, про що ця статєйка?
