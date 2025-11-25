Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 ноября 2025, 01:52 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:16
ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня

Влада Зинченко поделилась красочной фотосессией...

ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня
Instagram. Влада Зинченко с дочерью

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, Влада Зинченко, поделилась новыми атмосферными кадрами осенней прогулки со своей дочкой.

Пост мгновенно собрал тысячи лайков и комментариев.

Среди них – реакция самого Александра Зинченко, который оставил под фото сердечко, трогательно поддержав свою семью.

Журналистка подписала публикацию с чувство юмора: «Прогуливаем садик».

Фанаты отмечают, что снимки получились очень душевными, а Влада и маленькая Ева выглядят невероятно гармонично и тепло во время прогулки.

Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко Ноттингем Форест
Максим Лапченко Источник: Instagram
