ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня
Влада Зинченко поделилась красочной фотосессией...
Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, Влада Зинченко, поделилась новыми атмосферными кадрами осенней прогулки со своей дочкой.
Пост мгновенно собрал тысячи лайков и комментариев.
Среди них – реакция самого Александра Зинченко, который оставил под фото сердечко, трогательно поддержав свою семью.
Журналистка подписала публикацию с чувство юмора: «Прогуливаем садик».
Фанаты отмечают, что снимки получились очень душевными, а Влада и маленькая Ева выглядят невероятно гармонично и тепло во время прогулки.
