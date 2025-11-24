Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 24 ноября 2025, 23:38
ФОТО. Звездный игрок ПСЖ посетил матч Реала, который завершился вничью

Ашраф Хакими решил поддержать бывшему команду в поединке Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими посетил гостевой матч мадридского «Реала» против «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги.

Травмированного футболиста операторы заметили на одной из трибун «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро».

Бывший игрок «Реала» принес несчастье мадридскому клубу, поскольку матч неожиданно завершился вничью – 2:2.

Напомним, что Ашраф в матче Лиги чемпионов с «Баварией» получил травму после фола Луиса Диаса и выбыл на продолжительный срок.

Комментарии
