ФОТО. Звездный игрок ПСЖ посетил матч Реала, который завершился вничью

Ашраф Хакими решил поддержать бывшему команду в поединке Ла Лиги
Фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими посетил гостевой матч мадридского «Реала» против «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги.
Травмированного футболиста операторы заметили на одной из трибун «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро».
Бывший игрок «Реала» принес несчастье мадридскому клубу, поскольку матч неожиданно завершился вничью – 2:2.
Напомним, что Ашраф в матче Лиги чемпионов с «Баварией» получил травму после фола Луиса Диаса и выбыл на продолжительный срок.
📸 Achraf Hakimi is here to watch Real Madrid. pic.twitter.com/qxbLDTcjao— Madrid Zone (@theMadridZone) November 23, 2025
