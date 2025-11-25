Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Саленко выбрал лучшее время, когда Динамо должно избавиться от Шовковского

Легенда клуба считает, что это должно произойти зимой

Саленко выбрал лучшее время, когда Динамо должно избавиться от Шовковского
ФК Динамо. Александр Шовковский

Легенда «Динамо» Олег Саленко считает, что киевляне должны уволить Александра Шовковского, и выбрал лучшее для этого время.

«Я вижу, что пока никто не хочет что-то исправлять. Возможно, смена наставника произойдет зимой, чтобы у нового тренера было время для работы перед официальными матчами», – сказал Саленко.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Саленко отставка
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
