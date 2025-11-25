Украина. Премьер лига25 ноября 2025, 22:02 |
Саленко выбрал лучшее время, когда Динамо должно избавиться от Шовковского
Легенда клуба считает, что это должно произойти зимой
Легенда «Динамо» Олег Саленко считает, что киевляне должны уволить Александра Шовковского, и выбрал лучшее для этого время.
«Я вижу, что пока никто не хочет что-то исправлять. Возможно, смена наставника произойдет зимой, чтобы у нового тренера было время для работы перед официальными матчами», – сказал Саленко.
Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.
