Саленко выбрал лучшее время, когда Динамо должно избавиться от Шовковского

Легенда «Динамо» Олег Саленко считает, что киевляне должны уволить Александра Шовковского, и выбрал лучшее для этого время.

«Я вижу, что пока никто не хочет что-то исправлять. Возможно, смена наставника произойдет зимой, чтобы у нового тренера было время для работы перед официальными матчами», – сказал Саленко.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.