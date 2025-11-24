Энцо МАРЕСКА: «Они создают много моментов и всегда забивают»

Итальянский тренер «Челси» Энцо Мареска дал пресс-конференцию перед матчем пятого тура Лиги чемпионов с «Барселоной»:

«Это важная неделя. Завтрашний матч с «Барселоной» и воскресная встреча с «Арсеналом» (прим. – в Английской Премьер-лиге) важны по разным причинам, но нужно рассматривать каждую игру отдельно.

«Барселона» высоко обороняется, это всегда проблема, но мы должны внимательно играть и без мяча. Они создают много моментов и всегда забивают. Нужно найти правильный баланс между атакой и обороной»

Поединок между «Челси» и «Барселоной» состоится 25 ноября в 22:00 по Киеву.

