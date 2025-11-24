Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энцо МАРЕСКА: «Они создают много моментов и всегда забивают»
Лига чемпионов
24 ноября 2025, 23:41 | Обновлено 24 ноября 2025, 23:42
114
0

Энцо МАРЕСКА: «Они создают много моментов и всегда забивают»

Итальянский тренер дал комментарий перед матчем с «Барселоной» 

24 ноября 2025, 23:41 | Обновлено 24 ноября 2025, 23:42
114
0
Энцо МАРЕСКА: «Они создают много моментов и всегда забивают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский тренер «Челси» Энцо Мареска дал пресс-конференцию перед матчем пятого тура Лиги чемпионов с «Барселоной»:

«Это важная неделя. Завтрашний матч с «Барселоной» и воскресная встреча с «Арсеналом» (прим. – в Английской Премьер-лиге) важны по разным причинам, но нужно рассматривать каждую игру отдельно.

«Барселона» высоко обороняется, это всегда проблема, но мы должны внимательно играть и без мяча. Они создают много моментов и всегда забивают. Нужно найти правильный баланс между атакой и обороной»

Поединок между «Челси» и «Барселоной» состоится 25 ноября в 22:00 по Киеву.

Ранее Энцо Мареска высказался о победе над «Бернли».

По теме:
ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча
ФОТО. Мудрик снова поразил всех новым образом. Его поймал фанат
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Мы стремились только к победе»
Лига чемпионов Челси - Барселона Челси Барселона Энцо Мареска пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:15 53
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»

Бывший украинский боксер не поддерживает такое соглашение

Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»
Футбол | 24 ноября 2025, 23:03 0
Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»
Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»

Главный тренер «Зари» прокомментировал ничью с «Александрией»

ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24.11.2025, 17:10
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 12
Авто/мото
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 6
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 18
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем