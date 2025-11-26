Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
Дорогостоящий украинский игрок стремится дебютировать за сборную Украины

Батагов хочет играть за команду Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов выразил желание получить шанс дебютировать в сборной Украины.

«Моя травма перед дебютом в сборной? Такова жизнь. К сожалению, подобные моменты случаются. Меня порадовало, что я быстро вернулся — я пропустил только один матч. Хотел бы играть за сборную. Надеюсь, что продолжу выступать в будущем. Это был неудачный момент, но верю, что снова смогу регулярно играть», – сказал Батагов.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.

Арсений Батагов Трабзонспор сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: 61saat.com
