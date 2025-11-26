Дорогостоящий украинский игрок стремится дебютировать за сборную Украины
Батагов хочет играть за команду Реброва
Центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов выразил желание получить шанс дебютировать в сборной Украины.
«Моя травма перед дебютом в сборной? Такова жизнь. К сожалению, подобные моменты случаются. Меня порадовало, что я быстро вернулся — я пропустил только один матч. Хотел бы играть за сборную. Надеюсь, что продолжу выступать в будущем. Это был неудачный момент, но верю, что снова смогу регулярно играть», – сказал Батагов.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.
