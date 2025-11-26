Один из самых востребованных украинцев отреагировал на слухи о трансфере

Вокруг украинского футболиста «Трабзонспора» Арсения Батагова все чаще появляются слухи о его возможном переходе в клуб из топовой лиги. Однако сам игрок не подтвердил эту информацию во время общения с журналистами.

«Сообщения СМИ и некоторые слухи, которые распространяются в Instagram, мне неизвестны», – сказал Батагов.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.