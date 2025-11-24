Будет ли трансфер? В ПСЖ определились с будущим Забарного

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
24 ноября 2025, 22:33 | Обновлено 24 ноября 2025, 22:34
1262
2

Украинец пока не оправдывает надежд в парижском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает foot-sur7.fr.

Источник отмечает, что 23-летний игрок, если не произойдет чего-то экстраординарного, останется в столице Франции до конца текущего сезона. В «ПСЖ» считают, что украинец заслуживает больше времени на адаптацию. Однако уже летом 2026 года ситуация вполне может измениться, если Илья не улучшит свою игру.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 15 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее издание L'Equipe с пессимизмом оценило старт карьеры Забарного в «ПСЖ».

Илья Забарный ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
New Zealander
Вони мабуть шукають центрального захисника який вміє забивати по 20 голів за сезон
Richard Lewis
такими темпами Страпонов нашу "зірочку" пересидить в Парижі 
