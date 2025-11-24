Будет ли трансфер? В ПСЖ определились с будущим Забарного

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает foot-sur7.fr.

Источник отмечает, что 23-летний игрок, если не произойдет чего-то экстраординарного, останется в столице Франции до конца текущего сезона. В «ПСЖ» считают, что украинец заслуживает больше времени на адаптацию. Однако уже летом 2026 года ситуация вполне может измениться, если Илья не улучшит свою игру.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 15 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее издание L'Equipe с пессимизмом оценило старт карьеры Забарного в «ПСЖ».