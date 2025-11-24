Легионер сборной Украины отличился первым результативным действием в сезоне

24 ноября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» проходит матч 13-го тура Суперлиги Турции, в котором «Истанбул» принимает «Трабзонспор».

В стартовом составе гостей появились два украинца — Арсений Батагов и Александр Зубков.

Батагов сумел отличиться результативным действием, оформив ассист на 77-й минуте встречи. Для него это первая голевое действие в сезоне. Арсений уже провел 12 матчей в чемпионате и недавно вернулся на поле после травмы.

