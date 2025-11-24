Легионер сборной Украины отличился первым результативным действием в сезоне

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
24 ноября 2025, 20:57 | Обновлено 24 ноября 2025, 21:59
776
0

Арсений Батагов оформил ассист за «Трабзонспор

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

24 ноября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» проходит матч 13-го тура Суперлиги Турции, в котором «Истанбул» принимает «Трабзонспор».

В стартовом составе гостей появились два украинца — Арсений Батагов и Александр Зубков.

Батагов сумел отличиться результативным действием, оформив ассист на 77-й минуте встречи. Для него это первая голевое действие в сезоне. Арсений уже провел 12 матчей в чемпионате и недавно вернулся на поле после травмы.

ВИДЕО. Легионер сборной Украины отличился результативным действием в сезоне

Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Истанбул Башакшехир Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
