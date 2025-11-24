Легионер сборной Украины отличился первым результативным действием в сезоне
Арсений Батагов оформил ассист за «Трабзонспор
24 ноября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» проходит матч 13-го тура Суперлиги Турции, в котором «Истанбул» принимает «Трабзонспор».
В стартовом составе гостей появились два украинца — Арсений Батагов и Александр Зубков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Батагов сумел отличиться результативным действием, оформив ассист на 77-й минуте встречи. Для него это первая голевое действие в сезоне. Арсений уже провел 12 матчей в чемпионате и недавно вернулся на поле после травмы.
ВИДЕО. Легионер сборной Украины отличился результативным действием в сезоне
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург
Бывший абсолютный чемпион мира озвучил главную проблему в боксе