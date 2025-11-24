Предложение уже готово. Европейский топ-клуб нацелился на звезду Шахтера

Мадридский «Атлетико» нацелился на бразильского вингера донецкого «Шахтера» Эгиналду, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб хочет как можно быстрее оформить трансфер 21-летнего игрока «горняков», на которого также претендуют «Рома» и туринский «Ювентус».

Отмечается, что «Атлетико» готов будет подписать перспективного бразильца уже зимой. Источники, приближенные к мадридскому клубу, информируют, что «матрасники» предложат за вингера 12 млн евро.

Сообщалось, что за Эгиналду следиют клубы из Испании, Англии и Италии.