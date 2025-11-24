Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 22:09 | Обновлено 24 ноября 2025, 22:16
Предложение уже готово. Европейский топ-клуб нацелился на звезду Шахтера

Атлетико заинтересован в трансфере Эгиналду

Предложение уже готово. Европейский топ-клуб нацелился на звезду Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

Мадридский «Атлетико» нацелился на бразильского вингера донецкого «Шахтера» Эгиналду, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб хочет как можно быстрее оформить трансфер 21-летнего игрока «горняков», на которого также претендуют «Рома» и туринский «Ювентус».

Отмечается, что «Атлетико» готов будет подписать перспективного бразильца уже зимой. Источники, приближенные к мадридскому клубу, информируют, что «матрасники» предложат за вингера 12 млн евро.

Сообщалось, что за Эгиналду следиют клубы из Испании, Англии и Италии.

Эгиналду Атлетико Мадрид Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
