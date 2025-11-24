Из турнирной таблицы УПЛ исчез последний ноль

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 17:39 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:52
818
0

ФК Эпицентр

В 13-м туре из турнирной таблицы исчез последний ноль. Произошло это событие после того, как «Эпицентр» подписал на выезде мировую с «Полесьем» (0:0). Между тем каменчане, чья стартовая безничейная серия в элитном дивизионе составила 12 игр (+3-9), установили рекорд чемпионатов Украины. Прежнее достижение, принадлежавшее «Полесью» и «Левому берегу», подопечные Сергея Нагорняка превзошли сразу на 4 матча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые ничьи клубов в чемпионатах Украины

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

13-й

Эпицентр

23.11.2025

Полесье

0:0 (г):

9-й

Полесье

01.10.2023

Колос

0:0 (г)

9-й

Левый берег

05.10.2024

Колос

0:0 (г)

8-й

Мариуполь

23.08.1997

Металлург Д

0:0 (д)

8-й

Металлист 1925

19.09.2021

Львов

0:0 (г)

7-й

Одесса

08.04.1992

Днепр

1:1 (д)

6-й

Днепр

05.04.1992

Динамо

2:2 (г)

6-й

Кривбасс

20.09.1992

Заря

1:1 (г)

6-й

Сталь Км

29.08.2015

Говерла

0:0 (г)

6-й

ЛНЗ

03.09.2023

Днепр-1

0:0 (г)











