Из турнирной таблицы УПЛ исчез последний ноль

В 13-м туре из турнирной таблицы исчез последний ноль. Произошло это событие после того, как «Эпицентр» подписал на выезде мировую с «Полесьем» (0:0). Между тем каменчане, чья стартовая безничейная серия в элитном дивизионе составила 12 игр (+3-9), установили рекорд чемпионатов Украины. Прежнее достижение, принадлежавшее «Полесью» и «Левому берегу», подопечные Сергея Нагорняка превзошли сразу на 4 матча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые ничьи клубов в чемпионатах Украины