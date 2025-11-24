Из турнирной таблицы УПЛ исчез последний ноль
«Эпицентр» подписал первую мировую в элитном дивизионе
В 13-м туре из турнирной таблицы исчез последний ноль. Произошло это событие после того, как «Эпицентр» подписал на выезде мировую с «Полесьем» (0:0). Между тем каменчане, чья стартовая безничейная серия в элитном дивизионе составила 12 игр (+3-9), установили рекорд чемпионатов Украины. Прежнее достижение, принадлежавшее «Полесью» и «Левому берегу», подопечные Сергея Нагорняка превзошли сразу на 4 матча.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые ничьи клубов в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
13-й
|
Эпицентр
|
23.11.2025
|
Полесье
|
0:0 (г):
|
9-й
|
Полесье
|
01.10.2023
|
Колос
|
0:0 (г)
|
9-й
|
Левый берег
|
05.10.2024
|
Колос
|
0:0 (г)
|
8-й
|
Мариуполь
|
23.08.1997
|
Металлург Д
|
0:0 (д)
|
8-й
|
Металлист 1925
|
19.09.2021
|
Львов
|
0:0 (г)
|
7-й
|
Одесса
|
08.04.1992
|
Днепр
|
1:1 (д)
|
6-й
|
Днепр
|
05.04.1992
|
Динамо
|
2:2 (г)
|
6-й
|
Кривбасс
|
20.09.1992
|
Заря
|
1:1 (г)
|
6-й
|
Сталь Км
|
29.08.2015
|
Говерла
|
0:0 (г)
|
6-й
|
ЛНЗ
|
03.09.2023
|
Днепр-1
|
0:0 (г)
