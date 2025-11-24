ВИДЕО. Экс-партнер Забарного забил первый гол за Реал в матче против Эльче

20-летний испанский центральный защитник Дин Хейсен забил первый гол в футболке мадридского Реала.

Хейсен отличился в матче 13-го тура Ла Лиги 2025/26 против команды Эльче, поразив ворота соперников на 78-й минуте.

Хейсен провел 19-й поединок за королевский клуб во всех турнирах. В его активе также есть один ассист.

Дин присоединился к сливочным летом 2025 года из английского Борнмута, где играл в обороне вместе с украинцем Ильей Забарным.

Встреча Эльче и Реала завершилась со счетом 2:2.

