  4. Колос испортил юбилей тренеру Динамо
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 23:35 | Обновлено 23 ноября 2025, 23:39
Колос испортил юбилей тренеру Динамо

Александр Шовковский провел 100-й матч во главе киевлян

Колос испортил юбилей тренеру Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Матч с «Колосом» (1:2) стал 100-м для Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо». 71 игру под его руководством динамовцы провели в чемпионатах Украины, 23 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины. Во главе с юбиляром киевляне в общей сложности 61 встречу выиграли, в том числе 24 – с крупным счетом, 22 завершили вничью и 17 проиграли, 203 мяча забили и 96 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

28.04.2023

Чемпионат Украины

Металлист

3:1 (г)

10-й

26.11.2023

Чемпионат Украины

Рух

2:0 (д)

20-й

13.04.2024

Чемпионат Украины

Александрия

1:0 (г)

30-й

31.07.2024

Лига чемпионов

Партизан

3:0 (г)

40-й

21.09.2024

Чемпионат Украины

Рух

0:0 (д)

50-й

07.11.2024

Лига Европы

Ференцварош

0:4 (д)

60-й

30.01.2025

Лига Европы

РФШ

1:0 (д)

70-й

23.04.2025

Кубок Украины

Буковина

4:1 (г)

80-й

05.08.2025

Лига чемпионов

Пафос

0:1 (д)

90-й

27.09.2025

Чемпионат Украины

Карпаты

3:3 (г)

100-й

22.11.2025

Чемпионат Украины

Колос

1:2 (г)

По теме:
Шахтер одержал 90-ю крупную победу в гостях
«Это конец». Украинский тренер – о возможной отставке Шовковского
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
цифры и факты Динамо Киев Александр Шовковский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
