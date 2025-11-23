Колос испортил юбилей тренеру Динамо

Матч с «Колосом» (1:2) стал 100-м для Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо». 71 игру под его руководством динамовцы провели в чемпионатах Украины, 23 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины. Во главе с юбиляром киевляне в общей сложности 61 встречу выиграли, в том числе 24 – с крупным счетом, 22 завершили вничью и 17 проиграли, 203 мяча забили и 96 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо