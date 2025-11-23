Колос испортил юбилей тренеру Динамо
Александр Шовковский провел 100-й матч во главе киевлян
Матч с «Колосом» (1:2) стал 100-м для Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо». 71 игру под его руководством динамовцы провели в чемпионатах Украины, 23 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины. Во главе с юбиляром киевляне в общей сложности 61 встречу выиграли, в том числе 24 – с крупным счетом, 22 завершили вничью и 17 проиграли, 203 мяча забили и 96 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
28.04.2023
|
Чемпионат Украины
|
Металлист
|
3:1 (г)
|
10-й
|
26.11.2023
|
Чемпионат Украины
|
Рух
|
2:0 (д)
|
20-й
|
13.04.2024
|
Чемпионат Украины
|
Александрия
|
1:0 (г)
|
30-й
|
31.07.2024
|
Лига чемпионов
|
Партизан
|
3:0 (г)
|
40-й
|
21.09.2024
|
Чемпионат Украины
|
Рух
|
0:0 (д)
|
50-й
|
07.11.2024
|
Лига Европы
|
Ференцварош
|
0:4 (д)
|
60-й
|
30.01.2025
|
Лига Европы
|
РФШ
|
1:0 (д)
|
70-й
|
23.04.2025
|
Кубок Украины
|
Буковина
|
4:1 (г)
|
80-й
|
05.08.2025
|
Лига чемпионов
|
Пафос
|
0:1 (д)
|
90-й
|
27.09.2025
|
Чемпионат Украины
|
Карпаты
|
3:3 (г)
|
100-й
|
22.11.2025
|
Чемпионат Украины
|
Колос
|
1:2 (г)
