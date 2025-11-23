Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шарай пояснил безумный камбек Вереса в матче против Кривбасса в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 20:16 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:33
Полузащитник «волков» считает, что ничья – положительный результат

НК Верес. Владислав Шарай

Полузащитник ровенского Вереса Владислав Шарай поделился эмоциями после безумного матча против криворожского Кривбасса в матче 13 тура УПЛ

– Второй гол? Сыграл по ситуации. К тому же, я на тренировках отрабатываю удары с расстояния. Поэтому сегодня удалось забить хороший гол.

Не скажу, что первый тайм был очень плох в нашем исполнении. Мы просто не реализовали свои моменты. В перерыве проговорили все это и уверовали, что сможем перевернуть эту игру.

Ничья в сегодняшнем матче – это более положительный результат. Команда не проигрывает, мы набираем свои пункты, поэтому это положительный результат, – сказал Шарай.

