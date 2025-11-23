Англия23 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:10
ВИДЕО. Дубль Эзе. Перевес Арсенала над Тоттенхэмом доведен до разгромного
Канониры забили третий гол на 46-й минуте поединка 12-го тура АПЛ
23 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:10
23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.
Канониры забили третий гол на 46-й минуте поединка 12-го тура АПЛ
Эберечи Эзе оформил дубль, и перевес канониров стал разгромным (3:0).
ГОЛ! 3:0. Эберечи Эзе, 46 мин
