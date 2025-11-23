Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Эзе. Перевес Арсенала над Тоттенхэмом доведен до разгромного
Англия
23 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:10
43
0

ВИДЕО. Дубль Эзе. Перевес Арсенала над Тоттенхэмом доведен до разгромного

Канониры забили третий гол на 46-й минуте поединка 12-го тура АПЛ

23 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:10
43
0
ВИДЕО. Дубль Эзе. Перевес Арсенала над Тоттенхэмом доведен до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Канониры забили третий гол на 46-й минуте поединка 12-го тура АПЛ

Эберечи Эзе оформил дубль, и перевес канониров стал разгромным (3:0).

ГОЛ! 3:0. Эберечи Эзе, 46 мин

По теме:
ВИДЕО. Эзе оформил хет-трик. Арсенал забил 4-й гол в ворота Тоттенхэма
Прикарпатье – Феникс-Мариуполь – 3:0. Забили на первой минуте. Видео голов
ВИДЕО. Ришарлисон забил гол с центра поля. Шпоры отыграли один мяч
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Тоттенхэм Эберечи Эзе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 04:30 9
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок

​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Футбол | 23 ноября 2025, 00:20 0
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1

Парижане разгромили «Гавр» в Париже

Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Футбол | 22.11.2025, 23:48
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Футбол | 23.11.2025, 14:12
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 23.11.2025, 19:59
Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор
Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 3
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 11
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем