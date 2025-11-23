Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
23 ноября 2025, 17:41 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:14
ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо забил в Бразилии. Это его 11 гол в сезоне

Витиньо снова отличился результативным действием за «Интернасьонал»

23 ноября 2025, 17:41 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:14
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

26-летний бразильский нападающий, контракт которого принадлежит «Динамо», Витиньо отметился забитым мячом в составе «Интернасьоналя».

Игрок вышел в стартовом составе против клуба «Сеара» в 34-м туре чемпионата Бразилии. Результативный удар Витиньо на 76-й минуте открыл счёт в матче.

Хотя «Интернасьонал» пропустил после этого, команде всё же удалось вырвать победу под занавес встречи – 2:1.

В этом сезоне Витиньо отыграл 44 матча за «Интернасьонал», в которых нападающий забил 11 мячей и отдал один ассист.

Чемпионат Бразилии. 34-й тур, 21 ноября

«Сеара» – «Интернасьонал» – 1:2

Голы: Рикардо Матиас, 80 (автогол) — Витиньо, 76, Рикардо Матиас, 87

Удаления: Бруно Табата, 79 (вне поля), Карбонеро, 89

чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор Витиньо (Динамо) Интернасьонал Сеара
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
