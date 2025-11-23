ВИДЕО. Арендованный игрок Динамо забил в Бразилии. Это его 11 гол в сезоне
Витиньо снова отличился результативным действием за «Интернасьонал»
26-летний бразильский нападающий, контракт которого принадлежит «Динамо», Витиньо отметился забитым мячом в составе «Интернасьоналя».
Игрок вышел в стартовом составе против клуба «Сеара» в 34-м туре чемпионата Бразилии. Результативный удар Витиньо на 76-й минуте открыл счёт в матче.
Хотя «Интернасьонал» пропустил после этого, команде всё же удалось вырвать победу под занавес встречи – 2:1.
В этом сезоне Витиньо отыграл 44 матча за «Интернасьонал», в которых нападающий забил 11 мячей и отдал один ассист.
Чемпионат Бразилии. 34-й тур, 21 ноября
«Сеара» – «Интернасьонал» – 1:2
Голы: Рикардо Матиас, 80 (автогол) — Витиньо, 76, Рикардо Матиас, 87
Удаления: Бруно Табата, 79 (вне поля), Карбонеро, 89
A assistência de Mercado, a insistência do Colorado e o gol de Vitinho, o vice-artilheiro da temporada alvirrubra. 🎯🇦🇹— Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 22, 2025
🔗 Acesse o Canal do Inter, assista aos Bastidores e curta ângulos exclusivos da vitória no Castelão: https://t.co/0rKUAHK3qC pic.twitter.com/ksnjjwWx7i
