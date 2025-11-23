Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег ШАНДРУК: «По игре было заметно, что мы приехали побеждать»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 16:32 | Обновлено 23 ноября 2025, 16:38
Олег ШАНДРУК: «По игре было заметно, что мы приехали побеждать»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после безумного матча против криворожского Кривбасса (2:2) в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

– Это был хороший, насыщенный событиями матч. Думаю, он понравился болельщикам на стадионе и телезрителям. Относительно игры – Кривбасс был более эффективным в первом тайме, мы – во втором. В общем – закономерный результат.

Сумели ли мы удивить Кривбасс тактически? Это трудно сказать сразу после игры – нужен гораздо более глубокий анализ. Если не победили – говорить, что мы кого-то переиграли – это неправильно, необъективно. Это была игра равных соперников. С большим количеством голевых моментов, с интересной игрой.

Повторюсь, результат сегодня закономерен. Хотя, каждая из команд имела возможность забить больше и одержать победу.

Хотел бы поблагодарить наших игроков, команду. По игре было заметно, что мы приехали побеждать и эта жажда победы у нас сохранялась до заключительной секунды матча. Это очень важно. Ну и при случае, опять же, нас сегодня поддерживали наши фаны. Дорога не близка, мы ощущали сегодня их поддержку. За это искренне благодарим. Как и за поддержку людей, болевших за нас у своих экранов, – сказал Шандрук.

Олег Шандрук Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Верес пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
