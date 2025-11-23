Во второй раз в сезоне за Шахтер в одном матче забили 5 разных бразильцев

Матч 13-го тура УПЛ Оболонь – Шахтер стал вторым в сезоне 2025/26, в котором в составе горняков голами отличились сразу 5 разных бразильцев.

Шахтер победил со счётом 6:0. Голы в составе донецкого клуба, кроме Валерия Бондаря, забили Винисиус Тобиас, Лука Мейреллиш, Эгиналду, Изаки Силва и Кауан Элиас.

Напомним, ранее, в матче квалификационного раунда Лиги Европы, в котором Шахтер победил финский Ильвес с таким же счетом 6:0, забитыми мячами отличились Алиссон (дважды), Кауан Элиас, Кевин, Педриньо и Невертон.

Интересным фактом является то, что к этому сезону в одной игре за горняков отмечались голами максимум четыре бразильца.