ФОТО. «Лучший перформанс Мудрика за год»: как он стал мастером пикапа

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 ноября 2025, 05:19 |
Михаил Мудрик показал как приглашать девушек на свидание с помощью Instagram

Instagram. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вновь стал героем соцсетей – и на этот раз не из-за футбола.

Футболист оставил комментарий под видео блогерки Джордин Джонс: «Guys, should I try?» («Ребята, попробовать?»). Фолловеры подбодрили – и Мудрик решился.

Он написал ей в сторис: «Встретимся в Париже? У меня два билета в Диснейленд, не хочу идти один».

Девушка реально согласилась – и позже выложила кадры из самолета Лос-Анджелес - Париж, а затем фото из номера в столице Франции.

История быстро стала вирусной: фанаты называют это «лучшим перформансом Мудрика за год».

фото Михаил Мудрик lifestyle Челси сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
