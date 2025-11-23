ФОТО. «Лучший перформанс Мудрика за год»: как он стал мастером пикапа

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вновь стал героем соцсетей – и на этот раз не из-за футбола.

Футболист оставил комментарий под видео блогерки Джордин Джонс: «Guys, should I try?» («Ребята, попробовать?»). Фолловеры подбодрили – и Мудрик решился.

Он написал ей в сторис: «Встретимся в Париже? У меня два билета в Диснейленд, не хочу идти один».

Девушка реально согласилась – и позже выложила кадры из самолета Лос-Анджелес - Париж, а затем фото из номера в столице Франции.

История быстро стала вирусной: фанаты называют это «лучшим перформансом Мудрика за год».