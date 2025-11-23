ФОТО. «Лучший перформанс Мудрика за год»: как он стал мастером пикапа
Михаил Мудрик показал как приглашать девушек на свидание с помощью Instagram
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вновь стал героем соцсетей – и на этот раз не из-за футбола.
Футболист оставил комментарий под видео блогерки Джордин Джонс: «Guys, should I try?» («Ребята, попробовать?»). Фолловеры подбодрили – и Мудрик решился.
Он написал ей в сторис: «Встретимся в Париже? У меня два билета в Диснейленд, не хочу идти один».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка реально согласилась – и позже выложила кадры из самолета Лос-Анджелес - Париж, а затем фото из номера в столице Франции.
История быстро стала вирусной: фанаты называют это «лучшим перформансом Мудрика за год».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда не будет играть в Швеции, сообщил Плецан
Динамо будет платить штраф